Aydınpınar Şelalesi'ne çadır alanları kuruldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin önemli turistik mekanlarından birisi olan Aydınpınar Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak, mesire alanına çadır alanları kuruldu.

Düzce'nin en önemli turistik noktalarından birisi olan ve her geçen gün tanınırlığı artan Aydınpınar Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Mesire alanında çimlendirme ve piknik alanlarının oluşturulmasına ek olarak, çadır alanları da kuruldu. Bungalov tarzı evler ve gece konaklama alanlarının oluşturulduğu noktada tüm çalışmalar tamamlandı. Kış aylarında da turistik alanın ilgi görmesinin amaçlandığı çalışma büyük beğeni topladı.