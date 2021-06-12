Aydınpınar tozdan kurtuluyor

Düzce'nin Aydınpınar köyünde asfaltı olmayan noktalarda beton çalışmaları başladı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte köylerde mıcır olan yollarda asfaltlama çalışmaları başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatı ile köylerdeki tozlu olan yolların beton yol olması için ilk olarak Aydınpınar köyünde çalışmalar başlatıldı. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince köyün tozlu noktalarında beton yol çalışması sürüyor. Ekiplerin çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.