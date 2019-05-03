Aynı gökyüzü altında yer gök bilim' etkinlikleri başladı

Düzce Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ‘Aynı Gökyüzü Altında Yer Gök Bilim' Öğretmen Seminerleri Etkinliği Düzce Bilim Sanat Merkezi Koordinatörlüğünde Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü'nde başladı.

3-4-5 Mayıs tarihleri arasında devam edecek etkinlikte; Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Fen Bilimleri ve Okul Öncesi öğretmenlerinin eğitim alacağı Öğretmen Seminerleri ve Atölye Çalışmalarının yanı sıra profesyonel teleskoplar aracılığı ile Güneş ve Ay gözlemleride yapılacak. Astronomi ve Coğrafya alanında ülkemizin önde gelen isimleri tarafından verilen eğitimlere katılan öğretmenlere sertifikaları 5 Mayıs Pazar günü düzenlenecek törenle takdim edilecek.