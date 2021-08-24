İhlas Haber Ajansı

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Aziziye Mahallesinde sıcak asfalt çalışması

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hazırladıkları asfaltlama programı kapsamında Aziziye Mahallesinde asfaltlama çalışmasına başladı.


Düzce Belediyesi kentin bir çok noktasında yeni açılan yolların asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Aziziye Mahallesi 888. Sokakta asfalt serimine başladı.


Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Okan Kaltu, "Sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Müdürlük olarak yaptığımız programlama dahilinde yürütülen asfaltlama çalışmaları belirlenen periyotlar ile ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarımızda sürecek. Ayrıca, yine Azmimilli Mahallesi başta olmak üzere Fatih ve Orhangazi Mahallelerinde yama çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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