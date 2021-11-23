Azmimilli İlkokulu yeni yerinde yükselecek

Düzce Belediyesi, öğrencilerin daha modern yapılar içinde eğitim almasının önünü açarak Azmimilli İlkokulu'nun yeni binası için temel kazı çalışmalarını tamamladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin dört bir yanında kronikleşen sorunları çözmeye devam ediyor. Birçok dev projenin yanı sıra eğitim alanında da önemli adımlar atan Başkan Özlü, depremin izlerini taşıyan Azmimilli İlkokulunun taşınması için başlattığı çalışmalar hızla ilerliyor.

Düzce Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ile 24 derslikli okulun protokolünün imzalanmasının ardından mülkiyeti Düzce Belediyesine ait olan alanda kazı ve temel atmaya hazır hale getirilme işlemleri kısa sürede tamamlandı. Yeni yapılacak olan okul alanında Fen İşleri Müdürlüğü kısa sürede kazı çalışmalarını tamamlayıp, 150 m3 grobeton dökerek temel atmaya hazır getirdi. Öğrencilerin yeni okullarında eğitim alması için çalışmalar aynı hızla ilerleyecek. 24 derslikli Azmimilli ilkokulunun yapımında bağışçılardan da destek alınacak.