Azmimilli okulunda çalışmalar hız kesmiyor

Faruk Özlü'nün girişimleriyle, mülkiyeti belediyeye ait olan alanda geçtiğimiz yılın Kasım ayında temeli atılan 24 derslikli Azmimilli İlköğretim okulunun ikinci katına çıkıldı.

Düzce'de ikili eğitime son verilmesi için Faruk Özlü'nün öncülüğünde başlatılan okulların kent merkezi dışına çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Azmimilli İlköğretim Okulu için de başlatılan girişimler sonucunda okulun inşaatına başlanmıştı. 2021 yılının son ayında ilk kazması vurulan Azmimilli İlköğretim okulunda çalışmalar hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte yeniden hızlandı.

Okulun ilk katını yapılırken okulun ikinci katı da çıkılmaya başladı. 18 dönüm üzerine kurulan Kasım Aktaş Ortaokulunun ardından 5 dönüm üzerine kurulacak olan Azmimilli İlköğretim okulunun da yapılması ile birlikte Düzce'de ikili sistem tarihe karışması için önemli bir adım daha atılmış olacak.