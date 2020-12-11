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Baca gazı zehirlenmesine dikkat

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli rüzgar sebebiyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.


Uyarının Pazar günü saat 23.59'a kadar geçerli olduğu bildirildi.

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