Baca temizliğine dikkat

İtfaiye ekiplerinin baca temizliği konusunda vatandaşların yardımına hazır olduğu bildirildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sobaların kurulmasıyla birlikte temizlenmeyen kurumlardan dolayı baca yangınlarının çıktığını ve vatandaşların kendi hayatlarını tehlikeye atmamak için temizlik konusunda duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman baca yangınlarının önüne geçmek için temizliğin önemine değinerek, “Sonbahar mevsimine girmiş bulunuyoruz. Sobalarımızı evlerimize kurmaya başlıyoruz. Özellikle soba ile ısınan evlerde sobadan kaynaklı baca tıkanmaları veya kurum diye adlandırdığımız kısmının temizlenmesi gerekmektedir. Baca temizliğinin mutlaka yapılması gerekiyor. Zamanla yüksek ısıdan dolayı oluşan kurumların tutuşmaya hem bacada yanmaya hem de çatı yangınlarına sebebiyet vermektedir. Baca yangınlarının önüne geçmek için temizliğinin ve kontrolünün yapılması gerekiyor. Baca ile alakalı çatıdan çıkış anına kadar sıva ve çatlak kontrollerinin yapılması gerekiyor. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak talepler doğrultusunda baca temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.