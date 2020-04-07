İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baca yangını kısa sürede söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Beyciler Mahallesi 1578. sokak üzerinde bir evin bacasından aşırı duman gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, bacadan çıkan dumanın evin içerisinden çıkabileceğini düşündü. Ev içine giren ekipler bacanın kurumlar nedeni ile dolduğunu bu nedenle de yandığını gözlemlendi. Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, vatandaşlara da baca temizliğini mutlaka yapmaları gerektiğini hatırlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.