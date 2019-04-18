Bacasız sanayi konuşuldu

Öğr. Üyesi Nejla Özmen, "Ülkemizde turizm bacasız sanayi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım turizm için yapılan en güzel benzetmelerden birisidir. Çünkü turizm sektörü az yatırımla hem büyük istihdam, hem de büyük kazanç sağlayan hizmet çeşididir" dedi.

Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi Gölyaka MYO iş birliği ile “43. Turizm Haftası Etkinlikleri” kapsamında panel düzenledi. Gölyaka Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen panele; Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Öğr. Üyesi Nejla Özmen, Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, turizm şirketi temsilcileri, otel işletmecileri, Gölyakalı sakinler ve lise öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri katılım gösterdi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Düzce'nin ve Gölyaka'nın turizm açısından potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için zaman geçirmeden çalışmaya başlanması gerektiğini vurguladı. Gölyaka'nın çok sayıda bakir alanlara sahip olduğunu ve bu alanların korunarak turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Demircan, herkesin taşın altına elini koyarak ulaşabilecekleri son noktaya kadar bölge tanıtımlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından panelin moderatörlüğünü yapmak için kürsüye davet edilen Öğr. Üyesi Nejla Özmen, “Turizm Haftası; ülkemizde turizmin önemini kavrayabilmek, turizmi doğru bir şekilde anlatabilmek, ülkemizdeki nadide güzellikleri tanıtabilmek için kutlanan özel bir haftadır. Ülkemizin ekonomisine turizmin katkısı düşünüldüğünde Turizm Haftası bizim ve ülkemizin geleceği için önemli bir haftadır” şeklinde konuştu.

Ülkemizde; deniz turizminden termal turizme, yayla turizminden dağ turizmine, akarsu turizminden kültür turizmine kadar birçok alanda turizm çeşitliliği olduğunu kaydeden Nejla Özmen, “Dünyada bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de turizme gereken önem verilmeye başlanmıştır. Ülkemizde turizm bacasız sanayi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım turizm için yapılan en güzel benzetmelerden birisidir. Çünkü turizm sektörü az yatırımla hem büyük istihdam, hem de büyük kazanç sağlayan hizmet çeşididir” diyerek ülkemiz ve bölge için turizmin önemini katılımcılarla paylaştı.

Turizmin her açıdan ele alındığı panelde; Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan “Düzce İlimizin Turistik Değerlerinin Tanıtımı”, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları; Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özçelik “Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından günümüze turizm yatırımcılığındaki önemli süreçler”, Öğr. Gör. Reyhan Sönmez “Yükselen bir eğilim olarak temalı restoran yatırımcılığı”, Öğr. Gör. Enis Hiçyılmaz “Turizm yatırım işletmelerinde uygulanan çağdaş pazarlama yaklaşımları” konu başlıklarında sunum yaparken, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Seyahat Acentaları Denetleme Sorumlusu Mehmet Sait Ulusal ve Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencisi İrem Yılmaz ise; “Seyahat acentacılığı ve faaliyet alanları” ile “Alternatif turizm yatırımlarına ilişkin örnekler” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Panel, katılımcılara teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.