Badmintonda Cumhuriyet kupası sona erdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen badminton 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mustafa Kemal Orta Okulu'nda yapıldı.

27 Ekim 2019 tarihinde Mustafa Kemal Orta Okulu Spor Salonu'nda yapılan Badminton 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları 20 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Erkeklerde Eren Genç birinci, Ertuğrul Kemal Akbal ikinci, Melih Gel üçüncü olurken kızlarda ise Tuğçe Gülaçtı birinci, Rabia Gelturan ikinci, Helin Gelturan ve Sibel Enç üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Badminton İl Temsilcisi Sercan Güzel takdim etti.