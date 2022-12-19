Badmintonda grup birincileri belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları gençler badminton müsabakaları sonunda grup birincileri belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları gençler Badminton müsabakaları yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda; Genç Kızlarda Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Düzce Kız Anadolu İHL üçüncü, Arsal Anadolu Lisesi dördüncü ve Gümüşova Anadolu Lisesi beşinci oldu.

Genç Erkeklerde ise Düzce Spor Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Gümüşova Anadolu Lisesi üçüncü, Gümüşova BİST Anadolu İHL dördüncü ve Özel Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi beşinci oldu.