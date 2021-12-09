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Bagajda gizlenen uyuşturucuyu polis ekipleri buldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’ye şehir dışından uyuşturucu madde getiren şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'ye şehir dışından uyuşturucu madde getiren şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şahsın otomobilinde yapılan aramada ise bagaj içerisinde gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Düzce'ye şehir dışından uyuşturucu getirileceği istihbaratını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı takibe aldı. Şüphelinin kullandığı otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında gizlenmiş halde 234 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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