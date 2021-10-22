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Bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verilerek, bağımlı bir kişi ile karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiği üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.


Düzce'de bağımlılıkla mücadele eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda devam eğitimlere ek olarak Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü personellerine de eğitim verildi. Müdürlük personeli Harun Türk tarafından kurum personellerine verilen eğitim konferans salonunda gerçekleştirildi. Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi alan personel üyelerine, bağımlı bir kişi ile karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiği üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

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