Bağımlılıkla mücadele haritası çalıştay ile belirleniyor

İnternet, alkol ve sigara gibi birçok zararlı bağımlılıkla mücadele için kolları sıvayan Düzce Valiliği ile il Sağlık Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıyor. Valilik konferans salonunda yapılan çalıştayda çalışma grupları oluşturularak zararlı bağımlılıklarla mücadele yöntemleri, uzmanlar eşliğinde masaya yatırılıyor. Emniyet müdürlüğü, jandarma, Düzce Üniversitesi, Yeşilay ve bağımlılıkla mücadele etkinliklerinde görev alan kurum uzmanları çalışma gruplarında görev alıyor. Çalıştaydan çıkacak neticeye göre, bağımlılıkla mücadele yöntemleri konusunda yol haritası çıkartacak.

"Bağımlılık sadece uyuşturucu değil"

Günümüzde sadece uyuşturucu bağımlılığı değil, birçok zararlı bağımlılık bulunduğunu ifade eden Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz "Bu bağımlılıklarla etkin mücadele edebilmek için Düzce Valiliğimiz önderliğinde çalıştay düzenliyoruz. Bu çalıştay ile birlikte ünümüzdeki görülen bağımlılıklarla ilimizde mücadele için yol haritasını çıkartacağız. Çalıştaya katılan, bu mücadelede bize eşlik eden bütün kurum, kuruluş ve STK'lara teşekkür ederim” dedi.

Bağımlılıkla mücadele çalıştayı iki gün sürecek ve bu süre içerisinde toplumu ve kenti etkileyen belli başlı bağımlılıklarla mücadele yol haritası ortaya konulacak.