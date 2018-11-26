Bağımlılıkla mücadele önemli adım

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) ile Düzce Valiliği İlk Adım Merkezi, bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

DÜBAM'ın faaliyetleri, İlk Adım Merkezi ile birlikte yürüttükleri çalışmalar ve bağımlılıkla mücadele konusunda açıklamalarda bulunan DÜBAM Müdürü Dilek Demirezen, merkezi bağımlılık alanında bilimsel araştırmalar yapan, topluma katkı sağlayacak projeler üreten, eğitim ve farkındalık programları ile toplumdaki her kesimi bilinçlendirmeyi hedefleyen, Düzce ili ve çevresinde sağlıklı toplum hedefine ulaşmak için değer üreten dinamik bir kurum şeklinde tanımladı.

“Sorunlar, o toplumun nitelikli, bilgili dinamik insanları çözebilir”

DÜBAM'ın, “Toplumun sorunlarını yine o toplumun nitelikli, bilgili dinamik insanları çözebilir” inancıyla yola çıktığını belirten DÜBAM Müdürü Demirezen, merkezin ürettiği projeler ve kanıta dayalı çalışmaları ile bağımsız ve sağlıklı bir nesil yetiştirmede, bölgesinde değişim yaratmada öncü bir kurum olma vizyonu taşıdığını dile getirdi. Madde bağımlılığının, yalnız bireysel değil aynı zamanda sosyal sorunlar oluşturma nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden en ciddi sağlık sorunlarından birisi olduğunu işaret eden Demirezen, “Madde bağımlılığı bir taraftan suçları tetiklerken diğer taraftan iş gücü kaybı, cezaevi ve sağlık giderleri boyutuyla bakıldığında ülke ekonomisine maddi-manevi zarar veren kronik bir hastalıktır. Literatüre ait bilgiler ve uygulamaya dönük deneyimler dikkate alındığında bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumsal yapıların birlikte çalışamaması, sorunun çözümünü güçleştirmektedir” şeklinde konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede ilk adım merkezi ile iş birliği

DÜBAM'ın, kurulduğu 21 Ekim 2017 tarihinden bugüne Düzce Valiliği Bağımlılık Üst Kurulu ile birlikte ilin bağımlılık konusundaki sorunlarını belirleme, stratejik planlamayı hazırlama, bilimsel destek sağlama, danışma kurullarında çalışma, iş birlikleri kurma, protokoller hazırlama, bilimsel projeleri yürütme gibi birçok faaliyette bulunduğunu ifade eden Demirezen, valilik bünyesinde yer alan İlk Adım Merkezi ile de iş birliği içerisinde farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Gençler ile çocuklara zarar veren her türlü bağımlılığa karşı dur demek için kurulan İlk Adım Merkezi'nin bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, grup terapisi, halk eğitimleri noktasında birçok hizmet verdiğini dillendiren Demirezen, DÜBAM olarak İlk Adım Merkezi ile proje yürütme, kamu personeli eğitimi ve süpervizörlük faaliyetleri de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bir ilk

DÜBAM'ın düzenlediği faaliyetler hakkında bilgiler paylaşan Demirezen, bağımlılık gibi toplumu derinden etkileyen bir hastalıkla mücadele etmek için sivil toplum kuruluşları ile bir çalıştay düzenleyerek dil birliği, ortak çalışma ve destek oluşturma noktasında bir ilki gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Düzce ilinde bulunan fabrikalarda çalışan personelin bağımlılık konusunda farkındalıklarını artırmak ve bağımlılıktan arınmak için programlar hazırladıklarını, protokoller çerçevesinde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmaları

Toplumun tüm profesyonellerinde bağımlılık konusunda farkındalığının oluşabilmesi için eğitimin gücüne inandıklarına işaret eden Dilek Demirezen, “Bu nedenle Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezimiz, Düzce ilinde bulunan 4500 öğretmen için bağımlılık farkındalığı eğitim programı hazırlamış ve öğretmenlere ulaşmasına katkıda bulunmuştur. Farkındalık eğitimleri emniyet birimleri, din görevlileri, sağlık personeli şeklinde devam etmektedir. Ayrıca rehber öğretmenlere bağımlılık temel eğitim programı uygulanarak belgelendirilmiştir” ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencilerine yönelik “Akran Eğitimi” programı da düzenlediklerini söyleyen Demirezen, program aracılığı ile üniversite öğrencilerine ulaşılarak akran eğitimciler ile gençlerin bağımlılık konusunda farkındalığının sağlandığına vurgu yaptı. Ayrıca bağımlılık ve danışmanlık dersleri aracılığıyla Hemşirelik, Sosyal Hizmet ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerindeki öğrencilere hastalık ve müdahale teknikleri anlatıldığını da kaydetti.

Kahvehane sohbetleriyle Düzce halkı ile bütünleşildiğini işaret eden Dilek Demirezen, aileler ve özellikle babalar ile görüşülerek, bağımlılık hastalığının belirtilerini ailelere öğretmenin hedeflendiğine dikkat çekti. DÜBAM'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile düzenlenen Aile Eğitim Programının (AEP) bağımlılık modülüne de destek verdiğini belirtti.

Sempozyum düzenlenecek

20-22 Aralık 2018 tarihlerinde Düzce'de, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Yeşilay ve Medeniyet Üniversitesi ile birlikte “Bağımlılıkla Mücadele; Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler” temalı bir sempozyum düzenleneceğini ifade eden Öğretim Görevlisi Demirezen, “Bu sempozyum ile akademisyenler, uzmanlar, genç araştırmacılar, öğrenciler, uygulayıcı ve karar vericilerin; bilgi birikimlerini ve araştırmalarını paylaşacakları, bağımlılıkla mücadelede mevcut yaklaşımlar ve yöntemlerin yanı sıra, muhtemel alternatif mücadele yöntemlerini de tartışacakları, daha uygun ilke ve uygulamalar üzerine düşünmeye sevk edecek bir forum oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sempozyumda akademisyen ve uygulamacıların araştırmalarını sunacakları sözlü bildirilerden oluşan akademik panellerin yanı sıra, kamu politikaları alanına yönelik özel oturumların da düzenleneceği bilgisini paylaşan Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dilek Demirezen, alanında uzman davetli konuşmacıların yer aldığı programda, poster bildirilerin sunulacağını, ulusal ve uluslararası alanda başarılı bağımlılıkla mücadele yönetimi modellerinin anlatılacağını ve bilimsel tartışmaların yürütüleceğini sözlerine ekledi. Bağımlılık konusunda stratejik bir planlama yapılarak sempozyumun sona ereceğini belirten Merkez Müdürü, “İlgi duyan herkesi multidisipliner bir ekip anlayışı ile düzenlediğimiz sempozyumda görmekten onur duyacağız” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.