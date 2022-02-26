İhlas Haber Ajansı

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Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Düzce'de bağımlılıkla mücadele kapsamında Vali Cevdet Atay başkanlığında bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile ilgili kurum yetkilileri katılım sağladı. Toplantıda Düzce'de ki bağımlılıkla mücadele çalışmaları konuşuldu.

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