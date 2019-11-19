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Bağımlılıkla mücadeleyi TBMM'de anlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi bağımlılıkla mücadele merkezi deneyimlerini TBMM komisyonunda anlattı.


Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun, taslak raporunu görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edildi.


Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalarda, kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile alanda uzman diğer yetkin kişilerin bilgisine başvurmak için Mayıs ayından itibaren 14 kez toplanan komisyonda DÜBAM Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kendirli de sunum gerçekleştirdi. Komisyon, toplantılarda ve ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında sonuç ve önerilerin hayata geçirilmesi için bir kez daha bir araya geldi.


Komisyon Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın başkanlık yaptığı çalıştayda, komisyonun taslak raporu ele alındı, DÜBAM Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen de katkı ve önerileri ile taslak raporun hazırlanmasında görev aldı.

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