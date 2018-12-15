Bağlama ile yöresel Türklerimiz konseri ilgi gördü

Dr. Metin Eke, İstiklal Konferans Salonu'nda bir konser verdi.

Konser öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Müzik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir, Prof. Dr. Metin Eke'nin ülkemizin yetiştirdiği istisna sanatçı ve akademisyenlerden biri olduğunu söyleyerek kendisini ağırladıkları için memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konserinde bağlama ile çalıp söyleme geleneğinin Anadolu'daki yeri ve önemine değinen Prof. Dr. Metin Eke, farklı yörelerden oluşturduğu repertuarından seçkin türküler seslendirdi. Başarılı bir sahne performansı sergileyen konuk sanatçı, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi. Sanat Yönetmenliğini Öğretim Görevlisi Kemal Akdemir'in yaptığı konser programı, Prof. Dr. Metin Eke'ye teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.