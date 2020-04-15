Bağlantı yolu D-100'ü rahatlatacak

100'de meydana gelen yoğunluğu azaltmak için Akınlar Mahallesi'nde bağlantı yolu yapım çalışmasına başladı.

Düzce Belediyesi, ilçede yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, trafiği rahatlatmak adına yeni bağlantı yolları açıyor. Bu kapsamda D-100 Karayolunu kullanarak Akçakoca ilçesine veya Zonguldak iline gitmek isteyen vatandaşlar, şehir merkezi içerisinde ve özellikle Çoban kavşağında yoğunluk oluşturuyordu. Düzce Belediyesi ise bu duruma çözüm üretmek için hal kavşağından başlayan ve D-655 Karayolu Yığılca kavşağına kadar uzanan bir yol açma çalışması başlattı. Bu kapsamda Düzce Belediyesi ekipleri Akınlar Mahallesi'nde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Geçici olarak Akınlar Mahallesi'ne kadar açık olan araç trafiği Bağlantı Yolu'nun tamamlanmasının ardından Akçakoca'ya kadar sürecek.

Öte yandan Düzce Belediyesi ekipleri yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Düzce'yi Akçakoca'ya bağlayan D-655 Karayolu Konuralp Kavşağında trafik kazası sonrasında zarar gören alanda bordür taşlarını yeniledi. Ekipler ayrıca Burhaniye Mahallesi'nde daha önceden yapılan ve inşaat sonrasında bozulduğu tahmin edilen noktada beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Bazı noktaları yeniden yapan ekipler, bazı noktalarda da onarım çalışmasını sürdürdü. Çalışmaların mahallenin bozuk olan tüm kaldırımlarının yenilenmesi ile yeni sezona kadar tamamlanması hedefleniyor.