Bahaettin Güçlü İlkokulu şampiyonluklara doymuyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Bahaettin Güçlü ilköğretim okulu küçük erkekler voleybol takımı il birincisi olarak katıldığı bölge şampiyonasında bölge gurup birincisi olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.

Bahaettin Güçlü ilköğretim okulu küçük erkekler voleybol takımı, il şampiyonluğunu kazanarak Bölge turnuvası için Bolu'ya gitmişlerdi. Bolu'da yapılan bölge şampiyonasında rakiplerini yenerek gurup birincisi olan ve Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Bahaettin Güçlü okulu öğrencilerinin oldukça mutlu olduğu ve finallere hak kazanmak için sıkı antrenman yapıyorlar.

Bahaettin Güçlü Okul Müdürü Rıdvan Şahin,"Okulumuz öğrencileri Türkiye yarı finallerine kalma başarısını gösterdiler. Öğrencilerimizi tebrik ederiz. Maçlarda takımlarımıza destek veren İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Belediyemize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Türkiye Yarı Finallerinde öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerinde bulundu.