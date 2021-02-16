Bahçe hortumuyla yangına müdahale ederken hastanelik oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen yangında alevlere müdahale etmeye çalışan bir kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Gölyaka ilçesi İçmeler köyünde İlyas Gürbüz'e ait bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Gölyaka İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce bahçe hortumuyla yangına müdahale etmek isteyen Vildan Gürbüz, dumandan etkilendi. Gürbüz, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.