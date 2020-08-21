Bahçeköy İlkokulu'nda EBA destek noktası kuruldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bahçeköy ilkokuluna EBA'ya giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 31 Ağustos tarihinde açılacak ve salgın nedeniyle 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Bu süreçte EBA'ya giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından tüm okullara EBA Destek Noktaları çalışması yapılacağı açıklanmıştı. Yapılan bu çalışmayla, evlerinden EBA'ya giriş imkanı olmayan tüm öğrenciler evlerine en yakın okullarda, okul idarelerinin hazırladığı program dahilinde uzaktan eğitimlerine devam etmeleri sağlanacak.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla Düzce Merkez Bahçeköy İlkokulu'nda, Okul Müdürü Şaban Günengil ve ARGE Proje Koordinatörü Ali Kemal Ardıç'ın ortak çalışması sonucu EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilere yönelik olarak, EBA Destek Noktası kuruldu.