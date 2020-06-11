Bahçeşehir bölgesinde belediye birimleri ziyaret edildi

Faruk Özlü, Bahçeşehir Bölgesinde hizmet veren belediye birimlerini inceledi. Burada personel ile görüşen Başkan Özlü, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Merkez Hizmet Binasından ayrılarak Bahçeşehir Bölgesine taşınan Düzce Belediyesi Birimleri; Sosyal Yardım İşleri, Ulaştırma Hizmetleri, Veteriner İşleri, Muhtarlık İşleri, Teftiş Kurulu ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Burada bulunan ofisleri gezen ve çalışan personelle sohbet eden Başkan Dr.Faruk Özlü, belediye birimlerinde verimli ve rahat çalışma ortamının oluşmasından mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Özlü, ziyaret sırasında doğum günü olduğunu öğrendiği personele ‘iyi ki doğdunuz' sözü ile pasta ikramında bulunarak doğum gününü kutladı. Personel Başkan Özlü'ye teşekkür ederek mutluluğunu ifade etti. Daha sonra pamuk şekeri makinesinin başına geçen Özlü, çocuklara ikram edilmek üzere elleriyle pamuk şeker sardı.