Bahçeşehir bölgesinde Covid19'a yönelik dezenfekte çalışması

Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan ve sitelere temizlik, bakım, onarım gibi hizmetler veren Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri anlaşma sağladığı adalarda temizlik ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra Covid19'a karşı dezenfekte çalışması da yapıyorlar. Ekipler apartmanların içinde ve dışında bulunan alanlara dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.