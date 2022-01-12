Bahçeşehir bölgesine açık hava sineması yapılacak

Faruk Özlü, Bahçeşehir bölgesinin Düzce'nin en nezih ve temiz bölgesi olması gerektiğini belirterek, Bahçeşehir'de sosyal yaşamı daha iyi hale getireceklerini kaydetti.

Faruk Özlü, Bahçeşehir bölgesinde daha önce güreş sahası olarak kullanılan alanın park haline getirileceğini söyledi. Özlü, bölgenin tümüne hitap edecek şekilde hazırlanacak olan parkın, 7'den 70'e herkesin kullanacağını kaydetti. Bahçeşehir bölgesindeki 42 parkın da tamir ve tadilatının yapılacağını belirten Özlü, yeni parkların da ekleneceğini ayrıca, açık hava sineması için de çalışmaların başladığını söyledi.

"Hizmet bedeli vatandaşa göre belirlendi"

Türkiye'de ilk defa bir belediyenin site yönetim sistemi kurduğunu ve takdirle karşılandığını belirten Başkan Özlü, Bahçeşehir A.Ş.'nin yaptığı hizmeti önemsediğini söyledi. Sitelerin 55 lira karşılığında temizlik hizmeti aldığını kaydeden Özlü, “75 lira olması gereken hizmet bedelini 55 liraya indirerek vatandaşlarımıza destek olduk. İsterlerse haftada bir isterlerse haftada iki defa hizmet alabilecek” dedi.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan Bahçeşehir A.Ş.'nin bölgede 15 sene ve üzerinde oturan vatandaşlarla yaptığı anket çalışmasını da açıklayan Belediye Başkanı Özlü, “Şirketten hizmet alan maliklerle yaptığımız ankete yüzde 55 kadın ve yüzde 45 erkek katıldı. Yapılan anket sonunda memnuniyet oranı yüzde 85 olarak çıktı. Bu çok önemli bir grafik. Yüzde 15'lik kesimi de memnun etmek için iyileştirmeler yapacağız” şeklinde konuştu.

Ring sistemi yapılacak

Ulaşım A.Ş.'nin de bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım sorunlarını ele aldığını kaydeden Özlü, Ulaşım Master Planı ile birlikte sorunların tamamen ortadan kalkacağını söyledi. 114 aracın hizmet verdiğini söyleyen Özlü, “Ulaşımda sistem yerine oturdu. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeni güzergahlar belirlenecek. Bahçeşehir için de ring sistemi düşünüyoruz. Ring sistemi başladığında bölgede toplu taşıma sorunu tamamen ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

Alfa köpekler toplanacak

Düzce genelinde başıboş gezen köpeklerden dolayı çok fazla şikayet aldıklarını söyleyen Faruk Özlü, çete halinde gezen köpeklerin alfa olanlarını barınağa alarak saldırganlıklarını önleyeceklerini kaydetti. Kanunlara göre köpekleri belli süreden sonra barınakta tutamayacaklarını kaydeden Özlü, “Kısırlaştırdığımız ve tedavilerini yaptığımız köpekleri salmak zorundayız. Bu noktada başka illerden köpeklerin bırakılmasını önlemek için çalışma başlatıyoruz. Allah bu dünyayı sadece bize vermedi. Sokak hayvanlarımızla birlikte yaşayacağız. Saldırgan olanlarının da çeteleşmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.