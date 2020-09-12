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Bahçeşehir kolejinde sosyal mesafeli parti

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji, ana sınıfı öğrencilerine yönelik sosyal mesafeli ‘okulumu seviyorum’ partisi düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji, ana sınıfı öğrencilerine yönelik sosyal mesafeli ‘okulumu seviyorum' partisi düzenlendi.


Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süre okuldan ayrı kalan ana okulu öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Öğrencilere sosyal mesafeli bir şekilde eğitim veren Düzce Bahçeşehir Koleji, öğrencilerin uzun süredir hasret kaldığı okul içinde parti düzenledi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak düzenlenen partide öğrenciler çeşitli aktivitelere katılım sağladı.

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