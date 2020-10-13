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Bahçeşehir özlemle yüz yüze eğitime başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji ailesi yüz yüze eğitime özlemle “merhaba” dedi.


Uzun zamandır online eğitimde büyük özveri ile devam eden Bahçeşehir İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığının 12 Ekim tarihi ile yüz yüze eğitimin başlaması kararı ile okuluna kavuşan 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencileri maske ve mesafelerindeki özen herkesi umutlandırdı.


Eğitimin duraksamadan devam etmesinde öncülük eden Bahçeşehir Uğur Eğitim kurumları yetkilileri “Eğitim yuvalarımızda hijyenimizle kontrolümüzle, maske ve mesafemizle yeni sosyal hayatta okulumuza devam etme ümidiyle sağlıklı bir eğitim yılı olmasını diliyoruz” dediler.

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