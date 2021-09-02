Bahçeşehir renklendi

Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Bahçeşehir Yönetim ekibi sokaklarda düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yüzlerce konutun bulunduğu bölgede ekipler sokaklarda sonbahar hazırlıklarını yaparken, bir yandan da ağaçların renkli görüntüleri dikkat çekmeye başladı. Rengarenk ağaçların görüntüsü dikkat çekerken, ekipler bölgenin güzelleştirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.