Bahçeşehir'de öğrencilere YKS tanıtımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü'nde 12. sınıf öğrencilerine yönelik YKS tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en iyi özel okullarından birisi olan ve Dünya'da bir çok noktada bulunan Bahçelehir Koleji, korona virüs salgını sonrasında 12. sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze eğitim programına devam ediyor. Düzce Kampüsü'nde öğrencilerin YKS öncesinde eğitimlerini hızlandıran okul idaresi, YKS'nin tanıtımını da gerçekleştirdi. Okulun psikolojik danışmanı tarafından verilen eğitimde öğrencilerde sınavda nelerin yapılması gerektiği ve sınava nasıl hazırlanması gerekildiği hakkında bilgiler verildi.