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Bahçeşehir'de otlar biçildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturulan Bahçeşehir Yönetimi, bölgede ot biçme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.


Düzce'de Kalıcı Konutlar bölgesi, Düzce Belediye meclisinin kararı gereği Bahçeşehir olarak değiştirildi. Düzce Belediyesi bölgede Bahçeşehir Yönetim'i adı altında yönetim ekibi oluşturdu. Bahçeşehir bölgesinde ekipler çalışmalarını hızlandırarak yaz ayları nedeni ile büyüyen otların kesimini yaptı. Bölge bölge kesim çalışması yapan ekipler vatandaşların özellikle yoğun olarak kullandığı noktalarda otlar biçildi. Uzayan ağaç dalları da kesildi. Ekipler bölge bölge çalışmalarını yapacak.

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