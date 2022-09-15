İhlas Haber Ajansı

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Bahçeşehir'de sonbahar temizliği

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, 56 mahalle genelinde sürdürdüğü yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, yeşil alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışmalarını hızlandıran ekipler, bölge genelinde ortak kullanım alanlarının çimlerini biçerken, bir yandan da yabani ot temizliği gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma sayesinde yeşil alanların bakımlı ve düzenli şekilde korunurken, aynı zamanda alanların estetik açıdan da güzel görünmesi sağlanıyor.

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