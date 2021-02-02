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Bakan Kasapoğlu ile spor kompleksi için görüşme sağlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Şıralık Mahallesi’nde bulunan Spor kompleksinin geliştirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Şıralık Mahallesi'nde bulunan Spor kompleksinin geliştirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Düzce protokolü Ankara'da bir araya gelerek proje hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara'da bakanlıkta bir araya geldi. Düzce'de ki spor yatırımlarının konuşulduğu görüşmede Düzce'nin Şıralık Mahallesi'nde bulunan Spor Kompleksi projesi hakkında da detaylar konuşuldu. Düzce'nin en büyük spor kompleksi ile ilgili detayları aktaran Başkan Özlü, Bakan Kasapoğlu'nun desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek “Düzcemiz için çalışmaya devam“ ifadelerini kullandı.

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