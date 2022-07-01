Bakan Kirişci selin vurduğu Düzce'de

DÜZCE (İHA) – Düzce'de incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaşanan sel sonrası sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, incelemelerde bulunmak için selin vurduğu Düzce'ye geldi. Havayolu ile kente gelen Bakan Kirişci, ilk olarak Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kirişci, beraberinde Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ile birlikte selde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Okan Bayrak'ın yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Kirişci, sel bölgesinde inceleme yapmak için alandan ayrıldı.