Bakan Kurum: "Bugün 321 binamızda hasar tespiti yaptık"

Depremin meydana geldiği Düzce'de incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hızlı bir şekilde 321 binamızda hasar tespiti yaptık. Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı gözüküyor. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı gözüküyor. Yurtlarımızı inceledik. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil. Tüm kamu binalarımız, okullarımız, hastanelerimiz incelendi. Kısmi az hasarlı kamu binaları var, o binalara ilişkin de tadilatların yapılması konusunda burada kamu hizmetleri verilecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesine geldi. Burada vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Kurum, Malatya ve Elazığ depremindeki gibi Düzce'ye de yardımcı olacaklarını ve hasarın bir an önce giderilmesi için ekiplerin var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

"El birliği içinde tüm süreci vatandaşlarımızla birlikte yürüteceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Öncelikle Düzce'de Gölyaka merkezli meydana gelen deprem sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah böyle kaza bela yaşatmasın diyoruz. Her afette olduğu gibi, Düzce'mizde de yaşanan afet sonrasında da AFAD'ımız, Türkiye Afet Koordinasyonu çerçevesinde gerekli koordinasyon sağlamak suretiyle görevlerinin başında, afetin ilk anından beri yerlerini aldılar. Şiddet itibari ile baktığımızda 5.9 şiddetinde meydana geldi ve birçok ilden hissedildi. Bunda şunu gördük ki, Düzceli kardeşlerimiz deprem sonrasında nasıl hareket edecekleri konusunda bilinçliler, yapılması gerekenleri yerine getiriyorlar. Hasar tespit ekiplerimiz, hızlı bir şekilde inşallah 2-3 gün içinde tamamlanacak olan çalışmayı başlattılar. Tedavi gören vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu taburcu edildi, 4 vatandaşımızın hastanede tedavileri devam ediyor. Onlar da kısa zamanda sağlıklarına kavuşacak. 4.3 şiddetinde 138 artçı deprem de meydana geldi. Bunda da en büyük tesellimiz can kaybı olmayışıdır. El birliği içinde tüm süreci vatandaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Şu an sahada hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bir taraftan da AFAD ve Kızılay'ımız vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderecek çalışmalarına devam ediyor" dedi.

"Bugün akşam itibariyle şehrimizin yüzde 95'ine elektrik veriliyor olacak"

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Hızlı bir şekilde 321 binamızda hasar tespiti yaptık. Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı gözüküyor. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı gözüküyor. Yurtlarımızı inceledik. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil. Tüm kamu binalarımız, okullarımız, hastanelerimiz incelendi. Kısmi az hasarlı kamu binaları var. O binalara ilişkin de tadilatların yapılması konusunda burada kamu hizmetleri verilecek. Çocuklarımızın güvenliğine ilişkin olarak da okullardaki süreci Valimiz yürütüyor olacak. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tedbir bakımından dışarıdalar, elektriğe batığımızda bugün akşam itibariyle şehrimizin yüzde 95'ine elektrik veriliyor olacak" diye konuştu.

"Düzce'deki deprem çok fazla hasara yol açmadı"

Bina hasarları dışında, eşya hasalarının da tespitine başlandığını kaydeden Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Defterdarlık bünyesinde eşya hasarlarının tespitine başladılar ve kısa zamanda tespit edilecek. AFAD'ımız, diğer depremlerde olduğu gibi yine vatandaşlarımıza yardım etmek suretiyle bu işi yürütmüş olacak. Ağır hasarlı binalarla ilgili her afet ve her depremde olduğu gibi Malatya'mızda, Elazığ'mızda ne yaptıysak aynısını Düzce'mize yapacağız. 2000 yılında yapılan gerek kentsel dönüşümle, gerek yapı denetim sistemiyle, gerek TOKİ'yle yaptığımız konutlarla Düzce'deki deprem çok fazla hasara yol açmadı. Buradaki bina stokunun yüzde 75'inin deprem sonrasında, deprem yönetmeliğine göre yapılmış olmasıdır. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Topraklarımızın yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Bugüne kadar depremlerde 80 bin canımızı yitirdik ve bu manada devletimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm Türkiye'de yürütmüş olduğumuz kentsel dönüşüm sistemiyle bu farkındalığı her geçen gün arttırarak bu mücadeleyi yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 3.2 milyon konutun dönüşümünü tüm Türkiye'de sağlamış durumdayız ve bu çerçevede de gerek yapacağımız sosyal konutlarla, gerek millet bahçelerinde toplanma alanlarıyla deprem sürecini en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Düzce'mize daha önceden 6 bin 728 konut kazandırmıştık. Burada vatandaşlarımız rahat bir şekilde yaşıyorlar. Yine yapacağımız 250 bin konut projesi çerçevesinde Düzce'mize bin 100 konut sözü vermiştik. Bu konutlarımızın da en kısa zamanda inşasını gerçekleştiriyoruz."