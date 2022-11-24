Bakan Kurum depremde zarar gören yapıları inceledi

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evleri ağır hasar gören vatandaşlar için konteynır ev tahsis edilmesi ve camilerin yeniden yapılması talimatını verdi.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantıda muhtarlardan hasar gören binalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra her iki ilçede hasar gören kamu binaları, okullar, camiler ve evleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla da görüşen Bakan Kurum, evleri ağır hasar alan vatandaşlara konteynır ev tahsis edilmesi ve camilerin yeniden inşa edilmesi talimatını verdi.