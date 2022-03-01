Bakan Özer'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de bakanlığına ait yatırımları incelemek ve bilgi almak için geldiği Düzce'de AK Parti ve MHP'yi ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığına ait Düzce'deki eğitim Kurumları ile yatırımlar hakkında toplantıya katılmak üzere geldiği Düzce'de Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Belediye ziyaretinin ardından da AK Parti teşkilatına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin tarafından karşılanan Mahmut Özer, teşkilat üyeleri ile de bir araya gelerek sohbet etti.

Özer Düzce'de ki temaslarının son durağında ise MHP Düzce Teşkilatı yer aldı. Özer, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu tarafından parti girişlinde karşılandı. Buradaki ziyarete MHP Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'da katıldı. İl Başkanlığına çıkan Mahmut Özer, Caboğlu'ndan il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahmut Özer, ziyaretlerinin ardından bir programa katılmak üzere İstanbul'a gitti.