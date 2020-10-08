Bakan Pakdemirli'ye pirinç ve kestane ikram edildi

Bekir Pakdemirli'yi ziyaret eden AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve AK Parti Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, Konuralp Pirinci hediye edildi ve Düzce kestanesi ikram edildi.

AK Parti Düzce heyeti Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek bölgeyi yakından ilgilendiren birçok konunun ele alındığı bir görüşme yaptılar.

İl Başkanı Keskin, Milletvekilleri Keşir ve Çakır, Bakan Pakdemirli'ye dere ıslahları başta olmak üzere Konuralp pirinci verimliliğini artırma projesi ve Düzce'nin diğer ihtiyaçlarıyla alakalı istişarelerde bulundular.

Bakan Pakdemirli, Düzce kestanesini çok beğendi ve kendisine ikram edilen kestaneyi avucunda göstererek fotoğraf çektirdi.