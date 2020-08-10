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Bakan Soylu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü acı gününde yalnız bırakmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'nün kayınpederi Ömer Hülagü Dural son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Özlü'yü acı gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Düzce protokolü yalnız bırakmadı.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün eşi Onur Özlü'nün babası Ömer Hülagü Dural hayata gözlerini yumdu. Merhum Ömer Hülagü Dural'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı mezarlında toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkna yardımcıları ve merhumun yakınları katıldı.

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