Bakan Soylu, Düzce'yi havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de afet bölgesini havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de afet bölgelerini havadan inceledi. Helikopterle sel suları altında kalan bölgeleri inceleyen Bakan Soylu, Düzce Merkez, Yığılca, Akçakoca ve Gölyaka ilçeleri ile Beyköy beldesinde yaşanan çalışmaları beraberinde Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte takip etti.