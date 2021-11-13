Bakan Soylu muhalefete sert çıktı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefete yüklenerek “Tezkere 'hayır' diyebilecek kadar cinnet geçiren bir muhalefet var” dedi. Soylu 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve zihniyetinin tarihe gömüleceğini söyledi.

Düzce'de bir takım ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefete yüklendi. Karşılarında cinnet geçiren bir siyaset olduğunu belirterek “Meclis kürsüsünden ağzına yakışmayacak cümleleri sallayan ve utanmadan bunları ortaya koyan bir siyaset anlayışı var. Türkiye'ye terörün yaklaşmaması amacıyla sınır ötesinden yaptığımız operasyonları kesebilmek için, gazi meclisin ruhunu üzecek şekilde, tezkereye 'hayır' diyebilecek kadar cinnet geçiren bir muhalefet var. Türkiye'ye yapılacak bir yatırımı, yabancı büyükelçilere mektupla birlikte şikayet edenbir muhalefet var. 10 tane büyükelçi söz söylediğinde sesini bile çıkarmayan, 'acaba bunlardan Tayyip Erdoğan'a, hükümete, Cumhur ittifakına bir zarar gelir mi?' diyen, kambura yatan bir muhalefet var. Milli hassasiyetini kaybetmiş bir muhalefet var” dedi.

“Bu millet senin arkana teneke takar”

Bakan Süleyman Soylu konuşmasına şöyle devam etti; “Bize, şehir hastanelerini yaptığımız için kızmışlardı. Hakaret ettiler, hatta imalarda bulundular. 'Bunları şöyle yaptınız, böyle yaptınız' diye. Bunu da her yerde söylediler. Ana muhalefetin başı söyledi. Her şeyi kapatıyor ya, kanal İstanbul'u yaptırmayacak ya, ‘Şehir hastanelerini de kapatacağım' de. Bu millet senin arkana teneke takar. Tayyip Erdoğan'ın vizyonu olmasaydı, biz pandemide çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırdık. Kimse şehir hastanelerine ortak olmasın. Aklı ile de ortak olmasın. 'Bunları yapmayalım' diyenlere karşı, Cumhurbaşkanımız ‘Benim ülkemin bunlara ihtiyacı var, ben bunu yaptırmak zorundayım' dedi. Ne kadar haklı olduğunu biz bu pandemide gördük. Tezkere meselesini gördünüz, büyükelçilerin bildirgesinde bunların tavrını gördünüz. Devletin memurlarına, kamu bürokrasisine, daha iktidara gelmeden şımarık gibi tehditler savurduğunu hep beraber gördünüz. ‘2023'ten sonra bunun hesabını size soracağız. Bu hesabı vereceksiniz' diye bize tehdit savurduklarını hep beraber gördünüz. Neyin hesabını soracaksın sen? PKK ile koyun koyuna girmişsin. Terörü bitirdik, PKK'yı bitirdik bunun hesabını mı soracaksın? Sınır ötesinde PKK'ya PYDY, DEAŞ'a nefes aldırmıyoruz, neyin hesabını soracaksın. Doğu Akdeniz'e milleti ortak ettik, bunun hesabını mı soracaksın? Azarbeycan'da haksızlığı ortadan kaldırıp Karabağ'a, Azerbaycan Bayrağı dikildi. Neyin hesabını soracaksın? Ayasofya'nın mı hesabını soracaksın? İnsansız hava aracının mı hesabını soracaksın? Atak Helikopterin mi hesabını soracaksın? Şehit abisine yaptığınız gibi, ona kullandığınız bir dil gibi, bize mi dil kullanacaksınız? Utanıp özür dileyeceğine, utanıp 'Milletvekilliğini sona erdirdim' diyeceğine, utanıp, 'bu adamın siyaset hakkı yoktur' diyeceğine... Bunların saldırıları, hakikaten vicdanı zedelemiştir. Kendi içindeki kirlilikleri, sadece yüzüne değil, ağızlarına da vurmuştur bu kadar açık ve net. Bunlara tarihi bir hezimet sunmak bizim namusumuzdur. Tarihi hezimet alacaklar. Ben bunu milletimde d, arkadaşlarımda da görüyorum. Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesabı millet 2023'te kapatacaktır, tarihe Kılıçdraroğlu'nu da zihniyetini de gömecektir."

Bakan Soylu parti ziyaretinin ardandan ise Düzce'den ayrıldı.