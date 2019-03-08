Bakan Soylu: “Terörün kökünü kazıyoruz, kimseye ihtiyacımız yok”

Düzce'de mitingde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz oraya sadece terör ile mücadele için değil, 13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp Murat Karayılan'ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmek için gidiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de Belediye Meydanı'nda açık hava mitingine katıldı. Burada coşkulu kalabalığı selamlayarak konuşmasına başlayan Soylu, “10 yıllardır ülkemizin yakasına yapışıp benim ülkemi geriye çekmeye çalışanlara Düzce her zaman 50 gramlık oy pusulası ile cevabını veriyor. Karşınıza sadece 31 Mart seçimleri için gelmiş değiliz, o bahsi elbette açacak ve konuşacağız. Karşınıza biraz içimizi dökmek, dertleşmek için geldik. Bu ülkeye yapılanları anlatmak için geldik.” diye konuştu. Bakan Soylu, “Bugün etrafımızdaki bütün ülkelere, elini uzatan ülkelere yardım edebiliyoruz. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuracaklarmış, eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu toprakların hamuruna, kardeşliği ve birliğine tamamıyla inanan bir adam İran ile Irak'ı bir araya getirdi. Amerika fişeklemesine rağmen o projeyi ortadan kaldırdı. O da bir saldırıydı. Türkiye'yi Orta Doğu'dan ayırma saldırısıydı. Türkiye'yi Anadolu'nun içerisinde bir prangaya alacaklardı. Karşımızda bugün Gezi'yi kim tahrik etmişse onlar var, 15 Temmuz hain darbe girişimini kim yapmışsa karşımızda onlar var. Önümüzdeki 4,5 yılı bu millete zehir edebilmek için bugün karşımızda duranlar zillet ittifakı içerisindeler.” şeklinde konuştu.

“Artık esnaflar haraç vermiyor”

31 Mart yerel seçimlerinin önceki seçimler gibi olmadığını söyleyen Soylu, “HDP ve PKK'lı kişilere ‘siz belediye meclislerine gireceksiniz' diyorlar. Önümüzde 4,5 yıl var. Ektikleri nifak tohumlarıyla beraber aldıkları belediyelerde fitneyi yaymaya başlayacaklar. Bu mahalleyi böyle yapalım, şuraya şunu yapalım diye milletimizi birbirine düşürecek bir tabloyu hazırlamaya çalışıyorlar. Bunun öncülüğünü Kılıçdaroğlu yapıyor ve bundan da çekinmiyor. 6 aylık daha kundaktaki çocuğunun kokusunu almadan savaşmaya giden evlatlar niye şehit oldular, kime soracağız bunu. Sadece bu ülkenin sahibi bizler miyiz? Bu kadar basit mi? PKK'daki adamları oraya toplayacaklar, milleti birbirine kırdırmaya çalışacaklar. Yerin altında yatan şehitlerimize ne hesap vereceğiz. İstanbul'da ve 15 vilayette PKK'nın vekili, terörün vekili yürüyüş yapacaklarmış. Ben de dedim ki: ‘Sizi yürütürsem adam değilim.' Doğu ve Güneydoğu'da Allah'ımıza şükürler olsun 24 saat oradaki evlatlar rahat rahat gecenin 1'i 2'sinde bir yerden bir yere gidebiliyorlar. Artık esnaflar haraç vermiyor. Biz oraya sadece terör ile mücadele için değil, 13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp Murat Karayılan'ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmek için gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetimiz, ülkemiz güçlendi”

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: “Yaptıkları bütün tezgahlara rağmen, başı açığı ve kapalısı da bugün meclise giriyor. Ülke birlik içerisinde, Cumhuriyetimiz, ülkemiz güçlendi. Yıllarca milletimizde 1 annenin 2 kızını birbirinden ayırıp, ülkemizin insanlarını ötekileştirmekten başka bir şey yapmadılar. CHP'nin bayrağı altında bunu yaptılar hep. Ufka hiç baktırmadılar ve baktırmak istemediler. Dünyanın en büyük havalimanına karşı çıktılar, yaptık. Şimdi terörün kökünü kazıyoruz, kimseye ihtiyacımız yok.”

Konuşmasının sonunda AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü'ye destek isteyen Bakan Soylu, “Eğer bugün Türkiye helikopterini, füzesini, gemisini, ANKA, İHA'sını yapabilecek kabiliyete ulaşmışsa daha ötesi var. Onlarca, yüzlerce ülkeye elini uzatan bir Türkiye var. Bu ülke bu badirelerden kurtulmuşsa bilesiniz ki bu ülkenin elini uzattığı mazlumlardandır, ahlakını, töresini kaybetmemiş ondandır. Camiden okunan ezanlar bizi özümüze döndürmek, ahlakımızı ve vicdanımızı bize hatırlatmak için okunuyorlar. Bugün Türkiye'yi o kabiliyetlere götüren insanlardan bir tanesidir Düzce Belediye Başkan adayımız Faruk Bey. Destek verir ve kazandırırsanız 31 Mart'tan sonra Düzce'de 5 yıl destan yazar. Bu güzel insana 31 Mart'ta güçlü bir desteğe söz veriyor musun Düzce?” dedi.