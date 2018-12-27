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Bakan Soylu'dan Düzceli gençlere selam

DÜZCE(İHA) – Düzce Genç İmam Hatipliler Derneği yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Genç İmam Hatipliler Derneği yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler.


Düzce Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı Erhan Alemdar beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile İşçileri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Bakan Soylu ile sohbet eden Başkan Alemdar, ziyaret sonrasında bir video çekerek Soylu'dan ziyaretle ilgili görüşlerini aldı.


Bakan Süleyman Soylu, mesajında “Güzel bir sohbet yaptık. Sohbetin sonunda da hem Düzcelilere hem de Düzce'de ki genç imam hatipli kardeşlerimize hem de tüm genç kardeşlerimize salamlarımı iletiyoruz. Tabi ki daha çok söyleyeceğimiz var. Onları Erhan'a söyledik o size iletecektir” dedi.

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