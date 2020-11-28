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Bakan Yardımcısı Erdil Düzce'de

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.

Dr. Tayyip Sabri Erdil Düzce'de Asayiş Değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Düzce Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Cevdet Atay tarafından karşılanan Erdil, ardından beraberindeki heyet ile birlikte Valilik toplantı salonunda asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Düzce'nin asayiş, güvenlik açısından durumu ile yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildiği bildirildi.

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