Bakanı Fatih Dönmez: “Konuları yerinde dinliyoruz”

Bu maksatla Düzce'nin misafiriyiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Bakan Fatih Dönmez ilk olarak Düzce Valiliğini ziyaret etti. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve ilgililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Valilik Ziyaret Defterini imzaladı.

Burada bir açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bakanlığımızın faaliyet alanlarıyla ilgili gerek yerel yöneticilerden, gerekse STK temsilcilerinden konuyla alakalı dilek, temenni ve önerilerini alacağız. Düzce aslında bir kavşak şehrimiz. Doğu ile batı arasında önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Hızla kalkınan, ciddi anlamda yatırımcı çekme kapasitesine sahip bir ilimiz. Bunu biz hali hazırda yeterli görmüyoruz. Yatırım potansiyelinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Bunu arttırmak için de yerel yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz ile konuyu değerlendireceğiz. Konuyu yerinde değerlendirmek, yerinde dinlemek ve çözmek aslında çok daha kolay ve pratik oluyor. Bu maksatla Düzce'nin misafiriyiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Valilik makamında Düzce ile ilgili bilgiler aldı. Bakan ardından Düzce Belediyesini ziyaret etti.