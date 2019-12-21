İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakanl?ktan on iki ta??nmaza 302 bin 745 TL yard?m

K?lt?r ve Turizm Bakanl??? taraf?ndan ?Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?? proje yard?m? ba?vurular? neticesinde Ak?akoca’da 11 vatanda?a ait ta??nmaza ve bununla birlikte Konuralp b?lgesinde bir vatanda?a ait ta??nmaz i?in toplamda 302 bin 745 TL yard?m sa?land??? a??kland?.

K?lt?r ve Turizm Bakanl??? taraf?ndan ?Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?? proje yard?m? ba?vurular? neticesinde Ak?akoca'da 11 vatanda?a ait ta??nmaza ve bununla birlikte Konuralp b?lgesinde bir vatanda?a ait ta??nmaz i?in toplamda 302 bin 745 TL yard?m sa?land??? a??kland?.


?Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?na Yard?m Sa?lanmas?na Dair Y?netmelik? kapsam?nda K?lt?r ve Turizm Bakanl???'n?n 2019 Y?l? Mali B?t?esinden proje uygulama yard?m? yap?lacak ta??nmazlar belirlendi. Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?na Yard?m Komisyonu'nca al?nan kararlar do?rultusunda, D?zce'de uygulama ve proje yard?m? yap?lmas? kararla?t?r?lan 12 adet ta??nmaz?n s?zle?meleri imzalanarak, raporlar? d?zenlendi.


Bununla birlikte Ak?akoca'da yer alan ?Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?? proje yard?m? ba?vurular? neticesinde 11 vatanda?a ait ta??nmaz ve Konuralp b?lgesinde 1 vatanda?a ait ta??nmaz i?in toplamda 302 bin 745 TL yard?m sa?land?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.