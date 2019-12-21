Bakanl?ktan on iki ta??nmaza 302 bin 745 TL yard?m

K?lt?r ve Turizm Bakanl??? taraf?ndan ?Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?? proje yard?m? ba?vurular? neticesinde Ak?akoca'da 11 vatanda?a ait ta??nmaza ve bununla birlikte Konuralp b?lgesinde bir vatanda?a ait ta??nmaz i?in toplamda 302 bin 745 TL yard?m sa?land??? a??kland?.

?Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?na Yard?m Sa?lanmas?na Dair Y?netmelik? kapsam?nda K?lt?r ve Turizm Bakanl???'n?n 2019 Y?l? Mali B?t?esinden proje uygulama yard?m? yap?lacak ta??nmazlar belirlendi. Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?na Yard?m Komisyonu'nca al?nan kararlar do?rultusunda, D?zce'de uygulama ve proje yard?m? yap?lmas? kararla?t?r?lan 12 adet ta??nmaz?n s?zle?meleri imzalanarak, raporlar? d?zenlendi.

Bununla birlikte Ak?akoca'da yer alan ?Ta??nmaz K?lt?r Varl?klar?? proje yard?m? ba?vurular? neticesinde 11 vatanda?a ait ta??nmaz ve Konuralp b?lgesinde 1 vatanda?a ait ta??nmaz i?in toplamda 302 bin 745 TL yard?m sa?land?.