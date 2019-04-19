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Bakım onarım çalışmalarına hız verildi

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki ve birçok mahallede bulunan parkların bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Düzce Belediyesi, parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha keyifli ve rahat vakit geçirecekleri yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, park ve yeşil alanlardaki çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları devam ederken bir taraftan da parklardaki bakım onarım çalışmaları da hız verdi. Ekipler il genelindeki parklardaki eskiyen, yıpranan, kırılan bankları ve kameriyaları onarma, yenileme çalışmaları yaptı.

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