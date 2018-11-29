Bal kabağından elde edilen ürünler tanıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda kabaktan elde edilen, içli köfte, kabaklı pasta, kabaklı tart, külahta kaşarlı börek, kabaklı burma tatlısı, kabaklı ev baklavası, kabaklı kremalı pasta, kabak libja, kabaklı börek, kabaklı tarhana çorbası ve kabaklı çikolata ürünleri tanıtıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO), Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Gümüşova Ziraat Odası, Düzce Lokantacılar Odası ve çeşitli STK'ların ortak girişimiyle Düzce Kabağı ve Kabaktan elde edilen ürünlerin ilk tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Antalya'da gerçekleştirilen Yörex fuarında çeşitli illerin birçok ürünü sergilediğini, Düzce'nin bu açıdan çok daha zengin olmasına rağmen yeterli çalışma olmamasından gündemde olmadığını söyledi. Tuncay Şahin, zincir marketlerin sebze meyve ürünlerinde artık coğrafi işaret belgesi aradığına işaret ederek Düzce Kabağı'yla ilgili bu yönde çalışma başlattıklarını ifade etti.

Başkan Şahin, "Üniversitemizdeki hocalarımızla birlikte kabaktan neler yapabiliriz konusunu ele aldık. Yönetim Kurulu Üyemiz Bilal Türkan ve Meclis Üyemiz Hayati Eğilmez bu konuda bizlere çok destek oldular ve bir noktaya gelmiş olduk. Bundan sonraki aşamada burada yapmış olduğumuz tanıtım faaliyetinin çok daha kapsamlısını inşallah Üniversitemizde yapacağız" şeklinde konuştu.

Bal kabağından bisküvi

Şahin'in konuşmasının ardından DTSO Meclis Üyesi Hayati Eğilmez ve Düzce Üniversitesi DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş da birer konuşma yaparak tanıtım toplantısı ve Düzce Kabağı'nın gelmiş olduğu noktayı katılımcılarla paylaştılar.

Hayati Eğilmez, Kabak üretimin ileri seviyedeki illerden biri olduklarını fakat kabaktan çıkan ürün anlamında fazla bir çalışma yapılmadığını, üniversitenin ilgili birimlerinde yapılan çalışmalar sonucunda kabaktan atıştırmalık ve bisküvi üretimi yapmayı başardıklarını, bu ürünleri endüstriyel hale getirmeleri durumunda da kabak üreticilerinin ve Düzce Kabağının ciddi oranda tanıtımının yapılmış olacağını ifade etti.

Bal kapağından yaptılar

Konuşmaların ardından Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin kabak kullanarak elde ettikleri ürünler tanıtıldı. Kabaktan elde edilen, içli köfte, kabaklı pasta, kabaklı tart, külahta kaşarlı börek, kabaklı burma tatlısı, kabaklı ev baklavası, kabaklı kremalı pasta, kabak libja, kabaklı börek, kabaklı tarhana çorbası ve kabaklı çikolata ürünleri katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Gerçekleştirilen toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel, DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, Düzce Üniversitesi DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Düzce Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Aydın, Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, Gümüşova Ziraat Odası, Düzce Lokantacılar Odası ve çeşitli STK'ların temsilcileri katıldı.