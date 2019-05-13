Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Düzce İl Temsilciliği, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği işbirliği ile Dünya Astım Günü dolayısıyla toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantısı düzenlendi. Düzenlenen eğitim toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya, öğretim elemanları, sağlık çalışanları ve hastalar katıldı.

Toplantıda astım ve tanısı hakkında sunum yapan Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, astım hastalığını akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ile seyreden kronik bir akciğer hastalığı olarak tanımladı. Hastalığın tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Balbay, ülkemizde her 12-

Alerjenler, mesleksel etkenler, sigara, ev içi ve dışı hava kirliliği, infeksiyonlar, müzmin üst solunum yolu hastalıkları gibi faktörlerin astımı tetikleyen unsurlar olduğunu ifade eden öğretim üyesi Balbay, uygun ilaç tedavisiyle astımlıların iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeniyle herhangi bir kısıtlama olmadan devam edebileceklerini söyledi.

“Hazır fast food gıdaları tüketmemeli”

Dünya Astım Günü'nün bu yılki temasının “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” olduğuna dikkat çeken Balbay, “Astım spor yapılmasına engel değildir. Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaşarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyüş, hafif koşu, yüzme hatta performans sporlarını yapabilirler. Yüzde 30-40 oranında astımlı hastada obezite olduğu bilinmekte. Zayıflamak hastalık kontrolünü düzeltebilir. Taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeli, hazır fast food gıdaları tüketmemeli, katkı maddeleri içeren işlenmiş gıdalardan kaçınmalıdır” şeklinde konuştu.

Sunumunda astım tedavisi hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yıldız Gülhan ise, astım kontrolünün sağlanmasında ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmasının önemli olduğunu söyledi. Astım tedavisinde kontrol edici ilaçlar ve kişinin semptomlarına giderici ilaçlar kullandıklarını görseller eşliğinde sunan Dr. Öğr. Üyesi Gülhan, “Kişinin astımı kontrol altında tutulması için gündüz yakınmaları olmaması, gece astım nedeniyle yakınmaması, kısa etkili rahatlatıcıya gereksinim duymaması, günlük işleri yapabilmesi ve nefes ölçümlerinin iyi düzeyde olması gerekiyor. Bu nedenle hastaların belirli aralıklarla nefes ölçümleri yaptırarak kayıt altında tutması ve doktoruna danışmasını, belirtilerinde değişiklik görüldüğü zaman rutin kontrollerinden de önce başvurmalarını öneriyoruz” dedi.

Program, katılımcıların hastalıkla ilgili merak ettiği soruların yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.