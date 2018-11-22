Dr. Ege Güleç Balbay, KOAH'ın dünyada üçüncü en sık görülen hastalık olmasına rağmen, hekimlere başvuruda gecikmelerin olduğuna söyledi.

Dünya KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) Günü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği tarafından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya, akademik ve idari personeller ile hasta ve hasta yakınları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Ege Güleç Balbay, KOAH'ın dünyada 3'üncü en sık görülen hastalık olmasına rağmen, hekimlere başvuruda gecikmelerin olduğuna dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Özlem Ataoğlu, sunumunda KOAH'ı uzun süreli, kronik ve hava yolu tıkanıklığıyla meydana gelen bir hastalık olarak tanımladı. Hastalığa neden olan faktörlerin başında sigara kullanımı geldiğinin altını çizen Arş. Gör. Ataoğlu, toz, duman ve zararlı gazlara maruz kalmak ve hava kirliliği gibi etmenlerin de önemli olduğunu kaydetti. Sinsi başlayan ve giderek şiddetini arttıran nefes darlığı veya öksürüğün hastalığın başlıca belirtileri olduğunu dile getiren Ataoğlu, hastaların genelinin bu durumun sigaradan kaynaklandığını düşünerek doktora başvurmadığını vurguladı.

Programda KOAH tanısı ile ilgili sunum yapan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Merve Erçelik, hastalığın tanısında; üfleme testi (spirometri), akciğer filmi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kan gazı alımı ve egzersiz testlerinden yararlandıklarını ifade etti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fatih Elverişli ise sunumunda KOAH tedavisi hakkında bilgiler paylaştı. Tedavide hasta-hekim iş birliğinin önemli olduğuna dikkat çeken Arş. Gör. Elverişli, “Hastalığın tedavisinde sigara kullanımının bırakılması, olmazsa olmazdır. KOAH ilaçları doğru ve etkili kullanılmazsa tedavi etkili olmaz. Hareketsizlikten kaçınılmalıdır. Ayrıca enerjinizi doğru kullanmalı ve stresten uzak durmalısınız. Haftanın 5 günü en az yarım saat yürümek faydalı olacaktır. İyi ve doğru beslenmek de önemlidir. Oksijen tedavileri kullanmalı ve ataklarınızı kontrol altına almalısınız” diyerek hastalıkla baş etmede atılması gereken adımları dile getirdi.

Hasta Eğitim Toplantısı, katılımcıların hastalıkla ilgili merak ettiği soruların yanıtlanması ve Dünya KOAH Günü için pasta kesimi ile sona erdi.